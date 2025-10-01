Колганов Александр Алексеевич 09.11.1922 — найти родственников по фамилии на Familio

Колганов Александр Алексеевич

Автор
ОК
Колганов О.

мужской, родился 09.11.1922, Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд

умер 11.05.1990

Отец
Колганов Алексей Петрович06.03.1886 ст. г.р.
Мать
Колганова Анастасия Ивановна1883 г.р.
Супруги
Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна23.08.1925 г.р.
Дети
Колганов Сергей Александрович24.05.1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1922

Отец: Колганов Алексей Петрович

Мать: Колганова Анастасия Ивановна

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд

Ф. 2510 Оп. 1 Д. 1625 Акты записи рождения в Усмарском волостном ЗАГС стр.511-512 ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №43, опись №1, дело №275, стр. 450

Бракосочетание
22.07.1950

Жена: Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
02.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна

Рождение ребёнка
24.05.1954

Сын: Колганов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Смерть
11.05.1990

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