Колганов Александр Алексеевич
мужской, родился 09.11.1922, Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд
умер 11.05.1990
ОтецКолганов Алексей Петрович06.03.1886 ст. г.р.
МатьКолганова Анастасия Ивановна1883 г.р.
Супруги
Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна23.08.1925 г.р.
Дети
Колганов Сергей Александрович24.05.1954 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1922
Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Бракосочетание
22.07.1950
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна
Рождение ребёнка
24.05.1954
Сын: Колганов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
11.05.1990
Ф. 2510 Оп. 1 Д. 1625 Акты записи рождения в Усмарском волостном ЗАГС стр.511-512 ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №43, опись №1, дело №275, стр. 450