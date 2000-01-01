Прохоренкова (Куцабенков) Ульяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоренкова (Куцабенков) Ульяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Куцабенков Дмитрий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Агафия Трофимова

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Нина Трофимовна

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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