Прохоренкова (Куцабенков) Ульяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Куцабенков Дмитрий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Агафия Трофимова
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Нина Трофимовна
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно