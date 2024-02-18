Хайдарова Саодат Мирзомудиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайдарова Саодат Мирзомудиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

kq
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1994

Отец: Мирзомудин

Мать: Сайёхат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбонов Бахтовар Алихонович

Рождение ребёнка
09.05.2014

Дочь: Курбонзода Беназири Бахтовар

Отец ребёнка: Курбонов Бахтовар Алихонович

Рождение ребёнка
09.05.2017

Сын: Курбонзода Фирдавси Бахтовар

Отец ребёнка: Курбонов Бахтовар Алихонович

Рождение ребёнка
01.07.2022

Сын: Курбонзода Амини Бахтовар

Отец ребёнка: Курбонов Бахтовар Алихонович

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