Хайдарова Саодат Мирзомудиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1994
Отец: Мирзомудин
Мать: Сайёхат
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.2014
Дочь: Курбонзода Беназири Бахтовар
Отец ребёнка: Курбонов Бахтовар Алихонович
Рождение ребёнка
09.05.2017
Сын: Курбонзода Фирдавси Бахтовар
Отец ребёнка: Курбонов Бахтовар Алихонович
Рождение ребёнка
01.07.2022
Сын: Курбонзода Амини Бахтовар
Отец ребёнка: Курбонов Бахтовар Алихонович