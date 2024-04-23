Самуйлова (Тулинцева) Любовь Емельяновна
Место рождения
Дата рождения07.11.1930
Дата смертиПосле 2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самуйлов Фёдор
Рождение ребёнка
1954
Сын: Бердинский Виталий
Отец ребёнка: Бердинский Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самуйлов Фёдор
Смерть
После 2020
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область