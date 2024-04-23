Самуйлова (Тулинцева) Любовь Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуйлова (Тулинцева) Любовь Емельяновна

Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

07.11.1930

Дата смерти

После 2020

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1930

Отец: Тулинцев Емельян Михайлович

Мать: Тулинцева (Григорьева) Агафья Николаевна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердинский Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самуйлов Фёдор

Рождение ребёнка
1954

Сын: Бердинский Виталий

Отец ребёнка: Бердинский Неизвестно

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самуйлов Фёдор

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
После 2020
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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