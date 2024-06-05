Чернов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1912

Дата смерти

13.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1912

Отец: Чернов Павел

Мать: Анна Кузминошны

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюпкина Лида Николаевна

Мать ребёнка: Чернова Соня Захаровна

Рождение ребёнка
13.11.1933

Дочь: Чучулина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Чернова Соня Захаровна

Рождение ребёнка
01.01.1938

Сын: Чернов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Чернова Соня Захаровна

Рождение ребёнка
13.05.1947

Дочь: Глушкова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Чернова Соня Захаровна

Рождение ребёнка
01.10.1952

Сын: Чернов Вася

Мать ребёнка: Чернова Соня Захаровна

Смерть
13.05.1968

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