Чернов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1912
Дата смерти13.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1912
Отец: Чернов Павел
Мать: Анна Кузминошны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюпкина Лида Николаевна
Мать ребёнка: Чернова Соня Захаровна
Рождение ребёнка
13.11.1933
Дочь: Чучулина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Чернова Соня Захаровна
Рождение ребёнка
01.01.1938
Мать ребёнка: Чернова Соня Захаровна
Рождение ребёнка
13.05.1947
Дочь: Глушкова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Чернова Соня Захаровна
Рождение ребёнка
01.10.1952
Сын: Чернов Вася
Мать ребёнка: Чернова Соня Захаровна
Смерть
13.05.1968