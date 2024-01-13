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Лесников Тимофей Александрович

Место рождения

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесникова -- Иустинья Андреевна

Рождение ребёнка
18.02.1895

Сын: Лесников Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Лесникова -- Иустинья Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.05.1897

Дочь: Лесникова Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Лесникова -- Иустинья Андреевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.06.1898

Дочь: Лесникова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Лесникова -- Иустинья Андреевна

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно

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