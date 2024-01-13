Лесников Тимофей Александрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1895
Сын: Лесников Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Лесникова -- Иустинья Андреевна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.05.1897
Дочь: Лесникова Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Лесникова -- Иустинья Андреевна
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.06.1898
Дочь: Лесникова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Лесникова -- Иустинья Андреевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно