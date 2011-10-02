Сырникова Вероника Павловна
Место рождения
Дата рождения09.10.1925
Дата смерти02.10.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1925
Бракосочетание
28.02.1954
Рождение ребёнка
22.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Леонтий Егорович
Рождение ребёнка
14.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Леонтий Егорович
Смерть
02.10.2011