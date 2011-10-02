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Сырникова Вероника Павловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

09.10.1925

Дата смерти

02.10.2011

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1925

Отец: Сырников Павел Иванович

Мать: Образцова Анна Иннокентьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
28.02.1954

Муж: Егоров Леонтий Егорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Леонтий Егорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Леонтий Егорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.10.2011
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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