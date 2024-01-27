Лебедева (Родионова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Родионов Яков Иванович
Мать: Родионова Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1950
Россия
Рождение ребёнка
Около 1953
Россия
Рождение ребёнка
Около 1957
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно