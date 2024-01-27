Лебедева (Родионова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Родионова) Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Родионов Яков Иванович

Мать: Родионова Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Николай Михайлович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Николай Михайлович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Николай Михайлович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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