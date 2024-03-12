Павлов (Маркелова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маркелов Емельян
Рождение ребёнка
05.07.1923
Сын: Павлов Павел
Отец ребёнка: Павлов Максим
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Павлов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Максим
Отец ребёнка: Павлов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Павлов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Павлов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Михаил
Отец ребёнка: Павлов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Максим
Смерть
Неизвестно