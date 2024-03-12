Павлов (Маркелова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов (Маркелова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркелов Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1923

Сын: Павлов Павел

Отец ребёнка: Павлов Максим

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Павлов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Максим

Отец ребёнка: Павлов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Павлов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Павлов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Михаил

Отец ребёнка: Павлов Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Максим

Смерть
Неизвестно
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