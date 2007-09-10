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Крутов Александр Вениаминович

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Место рождения

Золотовка, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

08.05.1957

Дата смерти

10.09.2007

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1957

Отец: Крутов Вениамин Леонидович

Мать: Крутова Агрипина Алексеевна

Золотовка, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.09.2007
Иваново, Иваново, Ивановская область
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