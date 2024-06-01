Чекменева (Ухова) Марья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекменева (Ухова) Марья Леонтьевна

Чекменева (Ухова) Марья Леонтьевна

Место рождения

Кирино, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
27.01.1903 ст.

Муж: Чекменев Павел Матвеевич

свидетели по браку: по жениху - д. Легканур - Дмитрий Степанович Охотников, с. Великоречье - Григорий Наумович Лощипова. по невесте - д. Кирина - Стефан Леонтьевич Ухов, с. Великоречье - Александр Кл... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1903 ст.

Дочь: (Чекменева) Евгения Павловна

Отец ребёнка: Чекменев Павел Матвеевич

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.