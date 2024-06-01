Чекменева (Ухова) Марья Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1903 ст.
свидетели по браку: по жениху - д. Легканур - Дмитрий Степанович Охотников, с. Великоречье - Григорий Наумович Лощипова. по невесте - д. Кирина - Стефан Леонтьевич Ухов, с. Великоречье - Александр Кл... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1903 ст.
Дочь: (Чекменева) Евгения Павловна
Отец ребёнка: Чекменев Павел Матвеевич
Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно