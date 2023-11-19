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Онопко Никифор Архипович

Место рождения

Добротово, Сумська область

Дата рождения

С 1795 по 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1795 по 1806

Отец: Онопко Архип Максимович

Мать: Онопко Феодора Симеоновна

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
19.11.1817

Дочь: Кошовец (Онопко) Матрена Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Онопко Никита Никифорович

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Онопко) Харитина Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Добротово, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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