Онопко Никифор Архипович
Место рождения
Дата рожденияС 1795 по 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1795 по 1806
Отец: Онопко Архип Максимович
Рождение ребёнка
19.11.1817
Дочь: Кошовец (Онопко) Матрена Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Онопко Никита Никифорович
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Онопко) Харитина Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно