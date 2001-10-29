Онисенко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнисенко Владимир

Онисенко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1959

Дата смерти

29.10.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.10.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.