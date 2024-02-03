Кондратий Емельянович Круглов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратий Емельянович Круглов

Кондратий Емельянович Круглов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Круглов Емельян Тихонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Ксения

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.