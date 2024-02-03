Кондратий Емельянович Круглов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Круглов Емельян Тихонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Круглова Ксения
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Виноградова (Круглова) Марья Кондратьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно