Телюков Евдоким Сидорович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Телюков Сидор Алексеевич
Мать: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Глебовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Семеновна
Рождение ребёнка
05.11.1894
Дочь: (Телюкова) Евросинья Евдокимовна
Мать ребёнка: Александра Глебовна
Рождение ребёнка
23.08.1897
Дочь: (Телюкова) Наталья Евдокимовна
Мать ребёнка: Александра Семеновна
Рождение ребёнка
08.03.1900
Сын: Телюков Никифор Евдокимович
Мать ребёнка: Александра Семеновна
Смерть
После 1917