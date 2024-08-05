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Телюков Евдоким Сидорович

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Телюков Сидор Алексеевич

Мать: Марфа Ивановна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Глебовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Семеновна

Рождение ребёнка
05.11.1894

Дочь: (Телюкова) Евросинья Евдокимовна

Мать ребёнка: Александра Глебовна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1897

Дочь: (Телюкова) Наталья Евдокимовна

Мать ребёнка: Александра Семеновна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1900

Сын: Телюков Никифор Евдокимович

Мать ребёнка: Александра Семеновна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
После 1917

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