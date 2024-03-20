Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)
Место рожденияРевель, Российская Империя
Дата рождения09.04.1821
Дата смерти1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1821
Отец: Weisse Johann Philipp
Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.01.1840
Мать ребёнка: Вейсе Параскева Андреева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Вейссе Александр Феодоров
Мать ребёнка: Вейсе Параскева Андреева
Рождение ребёнка
09.04.1851
Мать ребёнка: Вейсе Параскева Андреева
Орел, Россия
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Юлия Феодорова
Мать ребёнка: Вейсе Параскева Андреева
Рождение ребёнка
22.03.1853
Мать ребёнка: Вейсе Параскева Андреева
Пенза
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталия Франциска
Мать ребёнка: Вейсе Параскева Андреева
Рождение ребёнка
07.10.1864
Смерть
1896
Харьков, Российская Империя