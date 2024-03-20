Вейсcе Федор Филиппович (Theodor) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)

Место рождения

Ревель, Российская Империя

Дата рождения

09.04.1821

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1821

Отец: Weisse Johann Philipp

Мать: Weisse Magdalene Dorothea

Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.01.1840

Сын: Вейссе Готфрид Федорович

Мать ребёнка: Вейсе Параскева Андреева

Рождение ребёнка
1843

Сын: Вейссе Александр Феодоров

Мать ребёнка: Вейсе Параскева Андреева

Рождение ребёнка
09.04.1851

Сын: Вейссе Виктор Феодоров

Мать ребёнка: Вейсе Параскева Андреева

Орел, Россия
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Юлия Феодорова

Мать ребёнка: Вейсе Параскева Андреева

Рождение ребёнка
22.03.1853

Сын: Вейсе Валентин Феодоров

Мать ребёнка: Вейсе Параскева Андреева

Пенза
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталия Франциска

Мать ребёнка: Вейсе Параскева Андреева

Рождение ребёнка
07.10.1864

Дочь: Энман Августина (Иустиния Августа) (Иустиния, Августа) Федоровна

Мать ребёнка: Вейсе Параскева Андреева

Смерть
1896
Харьков, Российская Империя
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