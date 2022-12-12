Куценко Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1954
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куценко Наталья Владимировна
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куценко Ольга Витальевна
Мать ребёнка: не указана
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
2019