Куценко Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куценко Виталий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1954

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куценко Наталья Владимировна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куценко Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куценко Ольга Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
2019
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