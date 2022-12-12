Миронова Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронова Екатерина Алексеевна

Миронова Екатерина Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Миронов Климент Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Ильич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Николай Ильич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close