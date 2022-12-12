Миронова Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Миронов Климент Николаевич
Отец ребёнка: Миронов Николай Ильич
Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно