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Останин Киприан Доментьев

Место рождения

Кулябинская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Останин Доментий Ерофеев

Мать: Кулябина Ирина Семенова

Кулябинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Останин Тарас Киприанов

Мать ребёнка: Матрона Тимофеева

Рождение ребёнка
1840

Сын: Останин Родион Киприанов

Мать ребёнка: Матрона Тимофеева

Кулябинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Останин Иван Киприанов

Мать ребёнка: Матрона Тимофеева

Кулябинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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