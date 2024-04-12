Останин Киприан Доментьев
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Останин Доментий Ерофеев
Мать: Кулябина Ирина Семенова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Матрона Тимофеева
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Матрона Тимофеева
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Матрона Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Тимофеева
Смерть
Неизвестно