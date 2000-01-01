Сагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1782 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Апсалям

Отец ребёнка: Амир

Смерть
Неизвестно
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