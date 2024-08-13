Берестнева (Берестнева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестнева (Берестнева) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1834

Сын: Берестнев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Берестнев Василий Стефанович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Берестнева) Мелания Васильевна

Отец ребёнка: Берестнев Василий Стефанович

Рождение ребёнка
16.06.1842

Сын: Берестнев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Берестнев Василий Стефанович

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