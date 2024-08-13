Берестнева (Берестнева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1834
Сын: Берестнев Яков Васильевич
Отец ребёнка: Берестнев Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Берестнева) Мелания Васильевна
Отец ребёнка: Берестнев Василий Стефанович
Рождение ребёнка
16.06.1842
Сын: Берестнев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Берестнев Василий Стефанович