Подлипалина Анастасия Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Подлипалин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Подлипалин Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Подлипалин Михаил Яковлев
Место жительства
1850
76 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно