Подлипалина Анастасия Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлипалина Анастасия Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Подлипалин Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Подлипалин Михаил Яковлев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Подлипалин Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Подлипалин Михаил Яковлев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
76 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подлипалин Михаил Яковлев

Смерть
Неизвестно
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