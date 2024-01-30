Шашкова (Фанина) Тамара Василтевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашкова (Фанина) Тамара Василтевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фанин Василий Иванович

Мать: Фанина Федора (Феодора) Сергеевна

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