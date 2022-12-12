Овчинникова (Курочкина) Марина Владимировна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.2003
Дочь: Овчинникова Елизавета Евгениевна
Отец ребёнка: Овчинников Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
13.08.2007
Дочь: Овчинникова Анастасия Евгениевна
Отец ребёнка: Овчинников Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
09.05.2014
Дочь: Овчинникова Екатерина Евгениевна
Отец ребёнка: Овчинников Евгений Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно