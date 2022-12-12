Овчинникова (Курочкина) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Курочкина) Марина Владимировна

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Место рождения

Баймак, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Баймак, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.2003

Дочь: Овчинникова Елизавета Евгениевна

Отец ребёнка: Овчинников Евгений Николаевич

Баймак, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.2007

Дочь: Овчинникова Анастасия Евгениевна

Отец ребёнка: Овчинников Евгений Николаевич

Баймак, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.2014

Дочь: Овчинникова Екатерина Евгениевна

Отец ребёнка: Овчинников Евгений Николаевич

Баймак, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Евгений Николаевич

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