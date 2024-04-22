Елизавета Павлова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Павел Козьмин (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Ксения Самуйлова (Вна)
Отец ребёнка: Самуйла Афанасьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Евдокея Самуйлова (Вна)
Отец ребёнка: Самуйла Афанасьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Марфа Самуйлова (Вна)
Отец ребёнка: Самуйла Афанасьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Леон Самуйлов (Ич)
Отец ребёнка: Самуйла Афанасьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Егор Самуйлов (Ич)
Отец ребёнка: Самуйла Афанасьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Прасковья Самуйлова (Вна)
Отец ребёнка: Самуйла Афанасьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно