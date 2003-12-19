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Шарудило Анастасия Евгеньевна
Шарудило Анастасия Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.12.2003
Пол
Женский
Отец
Сускин Евгений Александрович
1975 г.р.
Мать
Шарудило Наталия Владимировна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.2003
Отец:
Сускин Евгений Александрович
Мать:
Шарудило Наталия Владимировна
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