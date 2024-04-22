Прокопьева Александра (Ольга) Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева Александра (Ольга) Прокопьевна

Место рождения

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

С 1805 по 1838

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Семенов Прокофий Семенович

Мать: Михайлова Епистимия (Мария) Михайловна

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Григорьев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Родионов Григорий Родионович

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Григорьев Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Родионов Григорий Родионович

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Григорьев Прохор Григорьевич

Отец ребёнка: Родионов Григорий Родионович

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Григорьев Давыд Григорьевич

Отец ребёнка: Родионов Григорий Родионович

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Григорий Родионович

Смерть
С 1805 по 1838
Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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