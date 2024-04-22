Прокопьева Александра (Ольга) Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиС 1805 по 1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1785
Сын: Григорьев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Родионов Григорий Родионович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Григорьев Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Родионов Григорий Родионович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Григорьев Прохор Григорьевич
Отец ребёнка: Родионов Григорий Родионович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Григорьев Давыд Григорьевич
Отец ребёнка: Родионов Григорий Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1805 по 1838