Никифоров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
2010