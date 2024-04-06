Семендяев Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемендяев Иван Тимофеевич

Семендяев Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Семендяев Тимофей Иванович

Мать: Семендяева Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семендяева (Харитонова) Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семендяев Василий Иванович

Мать ребёнка: Семендяева (Харитонова) Татьяна Макаровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.