Семендяев Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Семендяев Тимофей Иванович
Мать: Семендяева Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семендяева (Харитонова) Татьяна Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семендяев Василий Иванович
Мать ребёнка: Семендяева (Харитонова) Татьяна Макаровна
Смерть
Неизвестно