Vsevolodovich Boris — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vsevolodovich Boris

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Место рождения

Владимир-Волынский, Волинська область

Дата рождения

02.05.1187

Дата смерти

1188

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1187

Отец: Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо

Мать: Рюрикович Владимирский Мария Шварновна

Владимир-Волынский, Волинська область
Смерть
1188
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