Бастрыкина Евдокия Пентюхина
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1891
Рождение ребёнка
16.07.1896
Отец ребёнка: Бастрыкин Никита Николаевич
Рождение ребёнка
25.02.1899
Сын: Бастрыкин Василий Никитич
Отец ребёнка: Бастрыкин Никита Николаевич
Смерть
Неизвестно