Бастрыкина Евдокия Пентюхина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Евдокия Пентюхина

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
13.10.1891

Муж: Бастрыкин Никита Николаевич

Рождение ребёнка
16.07.1896

Сын: Бастрыкин Иван Никитич

Отец ребёнка: Бастрыкин Никита Николаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.02.1899

Сын: Бастрыкин Василий Никитич

Отец ребёнка: Бастрыкин Никита Николаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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