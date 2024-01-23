Тюлькина (Смагина) Оксана Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения14.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1980
Рождение ребёнка
30.03.2003
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
21.11.2009
Рождение ребёнка
28.03.2011
Сын: Тюлькин Артём Александрович
Отец ребёнка: Тюлькин Александр Викторович
Рождение ребёнка
29.03.2013
Дочь: Тюлькина Яна Александровна
Отец ребёнка: Тюлькин Александр Викторович