Тюлькина (Смагина) Оксана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюлькина (Смагина) Оксана Вячеславовна

Место рождения

Репное, Воронежский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

14.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1980

Отец: Смагин Вячеслав Иванович

Мать: Смагина (Чаплыгина) Татьяна Владимировна

Репное, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
30.03.2003

Сын: Быков Владислав Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Репное, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
21.11.2009

Муж: Тюлькин Александр Викторович

Репное, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.03.2011

Сын: Тюлькин Артём Александрович

Отец ребёнка: Тюлькин Александр Викторович

Репное, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.03.2013

Дочь: Тюлькина Яна Александровна

Отец ребёнка: Тюлькин Александр Викторович

Репное, Воронежский уезд, Воронежская губерния

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