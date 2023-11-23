Тюльпанов Иван Никаноров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиДо 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
1822
Тюльпанов Иван Никанорович (1822 — ?) Родился в семье дьячка села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Никанора Тюльпанова. Певчий архиерейского хора на казенном содержании. В 1832 году преосвяще... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Тюльпанова) Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Тюльпанова Александра Андреева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Тюльпанова) Елена Иванова
Мать ребёнка: Тюльпанова Александра Андреева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Тюльпанов Василий Иванович
Мать ребёнка: Тюльпанова Александра Андреева
Тюльпанов Василий Иванович (1849 — ?) Родился в семье пономаря села Демьяны Ростовского уезда Ивана Тюльпанова. По исключении из высшего отделения Ростовского Борисоглебского училища, в октябре 1864 г... Показать все
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Тюльпанова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Тюльпанова Александра Андреева
Смерть
До 1869