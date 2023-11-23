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Тюльпанов Иван Никаноров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

До 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Тюльпанов Никанор Яковлев

Мать: Тюльпанова (Задубровская) Олимпиада Георгиева

Тюльпанов Иван Никанорович (1822 — ?) Родился в семье дьячка села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Никанора Тюльпанова. Певчий архиерейского хора на казенном содержании. В 1832 году преосвяще... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюльпанова Александра Андреева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Тюльпанова) Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Тюльпанова Александра Андреева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Тюльпанова) Елена Иванова

Мать ребёнка: Тюльпанова Александра Андреева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тюльпанов Василий Иванович

Мать ребёнка: Тюльпанова Александра Андреева

Тюльпанов Василий Иванович (1849 — ?) Родился в семье пономаря села Демьяны Ростовского уезда Ивана Тюльпанова. По исключении из высшего отделения Ростовского Борисоглебского училища, в октябре 1864 г... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Тюльпанова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Тюльпанова Александра Андреева

Смерть
До 1869

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