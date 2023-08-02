Насырова (Горячих) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Насыров Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потемкина Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Насыров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Насыров Владимир
Смерть
Неизвестно