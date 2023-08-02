Насырова (Горячих) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насырова (Горячих) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горячих Александр Дмитриевич

Мать: Горячих Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Насыров Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потемкина Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Насыров Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насыров Владимир

Смерть
Неизвестно
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