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Сычевой Иван Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сычевой Самоил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сычевая Мария Петровна

Рождение ребёнка
26.10.1901 ст.

Дочь: (Сычевая) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сычевая Мария Петровна

Казанка, Узункольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно

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