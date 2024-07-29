Сычевой Иван Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сычевой Самоил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сычевая Мария Петровна
Рождение ребёнка
26.10.1901 ст.
Дочь: (Сычевая) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сычевая Мария Петровна
Казанка, Узункольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно