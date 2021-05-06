Яковченко Ефим(Евхим)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 04.05.1905 ст.
Дочь: Горбатович Мария Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Сновск, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковченко Варвара Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Сновское, Украина
Смерть
Неизвестно