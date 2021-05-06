Яковченко Ефим(Евхим) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковченко Ефим(Евхим)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 04.05.1905 ст.

Дочь: Горбатович Мария Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Сновск, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковченко Варвара Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковченко Адам Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Сновское, Украина
Смерть
Неизвестно
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