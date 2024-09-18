Саликов Федор Дементьевич
Место рожденияНикольское
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Отец: Дементий Борисович Саликов
Мать: Саликова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Мать ребёнка: Саликова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Саликова Алена Федоровна
Мать ребёнка: Саликова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Саликова Настасья Федоровна
Мать ребёнка: Саликова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Саликова Лукерья Федоровна
Мать ребёнка: Саликова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Саликова Фекла Федоровна
Мать ребёнка: Саликова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
03.03.1834
Сын: Саликов Василий Федорович
Мать ребёнка: Саликова Прасковья Александровна
Смерть
Неизвестно