Саликов Федор Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаликов Федор Дементьевич

Саликов Федор Дементьевич

Место рождения

Никольское

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: Дементий Борисович Саликов

Мать: Саликова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саликова Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Саликов Ефим Федорович

Мать ребёнка: Саликова Прасковья Александровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Саликова Алена Федоровна

Мать ребёнка: Саликова Прасковья Александровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Саликова Настасья Федоровна

Мать ребёнка: Саликова Прасковья Александровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Саликова Лукерья Федоровна

Мать ребёнка: Саликова Прасковья Александровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Саликова Фекла Федоровна

Мать ребёнка: Саликова Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
03.03.1834

Сын: Саликов Василий Федорович

Мать ребёнка: Саликова Прасковья Александровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.