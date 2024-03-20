Колбина Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1954
Отец: Колбин Иван Семенович
Мать: Колбина Нина Степановна
Рождение ребёнка
21.07.1975
Сын: Колбин Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Колбина Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Колбина Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Колбина Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
31.03.1980
Дочь: Чиркова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Колбина Ираида Ивановна