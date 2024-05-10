Белозубова (Талалаева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1897 ст.
Дочь: Масленкова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.06.1899
Дочь: Белозубова Александра Павловна
Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.06.1900
Дочь: Журавлева (Белозубова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.02.1902
Дочь: Арсеньева (Белозубова) Антонина Павловна
Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.11.1903
Дочь: Борисова (Белозубова) Параскевья Павловна
Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.05.1906
Дочь: Гусева (Белозубова) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.12.1908
Сын: Белозубов Николай Павлович
Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.05.1912
Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1913
Сын: Белозубов Сергей Павлович
Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич
Смерть
Неизвестно