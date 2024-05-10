Белозубова (Талалаева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозубова (Талалаева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1874

Отец: Талалаев Иван Николаевич

Мать: Талалаева (Сынкова) Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозубов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
17.08.1897 ст.

Дочь: Масленкова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
04.06.1899

Дочь: Белозубова Александра Павловна

Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
28.06.1900

Дочь: Журавлева (Белозубова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.02.1902

Дочь: Арсеньева (Белозубова) Антонина Павловна

Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.11.1903

Дочь: Борисова (Белозубова) Параскевья Павловна

Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
30.05.1906

Дочь: Гусева (Белозубова) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
04.12.1908

Сын: Белозубов Николай Павлович

Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.05.1912

Сын: Белозубов Борис Павлович

Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1913

Сын: Белозубов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Белозубов Павел Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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