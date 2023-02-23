Георгиев (Афанасьева) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Георгиев (Афанасьева) Людмила Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1955

Отец: Афанасьев Павел

Мать: Афанасьева Мария Даниловна

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