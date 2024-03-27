Невретдинов Вагап Сабирович
Место рожденияс.Красный Остров Сеченовский р-н
Дата рождения1922
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1922
Отец: Невретдинов Садретдин I-P37 (I2A)
Мать: Хадича
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Бракосочетание
1946
Жена: Невретдинова Ражия
г москва
Рождение ребёнка
12.06.1950
Рождение ребёнка
22.07.1953
Сын: Невретдинов Рифат I-P37 (I2A) Вагапович
Мать ребёнка: Невретдинова Ражия
Рождение ребёнка
12.10.1970
Рождение ребёнка
21.12.1971
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1274362922/
Невретдинов Вагап Сабирович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1922 Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Красный Остров. Юбилейная картотека
Смерть
2009
г москва
Похороны
Неизвестно
с.Красный Остров