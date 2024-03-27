Невретдинов Вагап Сабирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невретдинов Вагап Сабирович

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовский р-н

Дата рождения

1922

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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1953 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Невретдинов Садретдин I-P37 (I2A)

Мать: Хадича

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Бракосочетание
1946

Жена: Невретдинова Ражия

г москва
Рождение ребёнка
12.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невретдинова Ражия

Рождение ребёнка
22.07.1953

Сын: Невретдинов Рифат I-P37 (I2A) Вагапович

Мать ребёнка: Невретдинова Ражия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невретдинова Ражия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невретдинова Ражия

Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1274362922/
Невретдинов Вагап Сабирович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1922 Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Красный Остров. Юбилейная картотека
Смерть
2009
г москва
Похороны
Неизвестно
с.Красный Остров
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