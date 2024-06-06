Таранченко Егор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Таранченко Василий Федорович
Мать: Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Агафья Егоровна
Мать ребёнка: Таранченко Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Фекла Егоровна
Мать ребёнка: Таранченко Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Таранченко Федор Егорович
Мать ребёнка: Таранченко Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно