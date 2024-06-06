Таранченко Егор Васильевич Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Таранченко Егор Васильевич

Место рождения

Валуйчик, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Таранченко Василий Федорович

Мать: Евдокия Семеновна

Валуйчик, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таранченко Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Агафья Егоровна

Мать ребёнка: Таранченко Ирина Петровна

Валуйчик, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Фекла Егоровна

Мать ребёнка: Таранченко Ирина Петровна

Валуйчик, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Таранченко Федор Егорович

Мать ребёнка: Таранченко Ирина Петровна

Валуйчик, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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