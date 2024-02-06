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Корниенко Пётр Петрович

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Место рождения

Селидовка, Донецкой области

Дата рождения

13.08.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1922

Отец: Корниенко Пётр Фёдорович

Мать: Корниенко Прасковья Аверьяновна

Селидовка, Донецкой области
Рождение ребёнка
1951

Сын: Корниенко Юрий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Корниенко Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Корниенко Татьяна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Полина Александровна

Упоминание
Неизвестно
http://politika-crimea.ru/islam-radikaly/14-razdely/persons/85125-kornienko-petr-petrovich
Работа или профессия
Неизвестно
Родился 13 августа 1922 года в с. Селидовка Селидовского района Донецкой области в семье крестьянина-бедняка. В 1941 году окончил Севастопольское военное училище зенитной артиллерии, в 1952 году – Кры... Показать все
Смерть
Неизвестно
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