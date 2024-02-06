Корниенко Пётр Петрович
Место рожденияСелидовка, Донецкой области
Дата рождения13.08.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1922
Селидовка, Донецкой области
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Сын: Корниенко Александр Петрович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Корниенко Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
http://politika-crimea.ru/islam-radikaly/14-razdely/persons/85125-kornienko-petr-petrovich
Работа или профессия
Неизвестно
Родился 13 августа 1922 года в с. Селидовка Селидовского района Донецкой области в семье крестьянина-бедняка. В 1941 году окончил Севастопольское военное училище зенитной артиллерии, в 1952 году – Кры... Показать все
Смерть
Неизвестно