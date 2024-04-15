Черепанов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Место жительства
С 1820
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1821
Сын: Черепанов Артемий Иванович
Мать ребёнка: Черепанова Палагея Михайловна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Черепанов Александр Иванович
Мать ребёнка: Черепанова Палагея Михайловна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Черепанова Палагея Михайловна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Черепанов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Черепанова Палагея Михайловна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Черепанова Палагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно