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Черепанов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Черепанов Степан Прокопьевич

Мать: Черепанова Татьяна Ивановна

Место жительства
С 1820
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Черепанов Артемий Иванович

Мать ребёнка: Черепанова Палагея Михайловна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Черепанов Александр Иванович

Мать ребёнка: Черепанова Палагея Михайловна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Черепанова Палагея Михайловна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Черепанов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Черепанова Палагея Михайловна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Черепанов Иван Иванович

Мать ребёнка: Черепанова Палагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепанова Палагея Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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