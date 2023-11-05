Понкратов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понкратов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1944

Сын: Понкратов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Мишина Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишина Елизавета Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишина Елизавета Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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