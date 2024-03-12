Букин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина (Дударева) Раиса

Рождение ребёнка
?.07.1963

Сын: Букин Юрий

Мать ребёнка: Букина (Дударева) Раиса

Рождение ребёнка
28.?.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букина (Дударева) Раиса

Смерть
Неизвестно

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