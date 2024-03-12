Букин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букина (Дударева) Раиса
Рождение ребёнка
?.07.1963
Сын: Букин Юрий
Мать ребёнка: Букина (Дударева) Раиса
Рождение ребёнка
28.?.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Букина (Дударева) Раиса
Смерть
Неизвестно