Бюрлюк Давид Давидович
Место рожденияБурлюк, Сумская обл., Украина
Дата рождения21.07.1882
Дата смерти15.01.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бурлюк, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1898 по 1899
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1902 по 1905
Мюнхен, Германия
Место жительства
С 1905 по 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.01.1967
Нью-Йорк, США