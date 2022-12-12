Бюрлюк Давид Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бюрлюк Давид Давидович

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Место рождения

Бурлюк, Сумская обл., Украина

Дата рождения

21.07.1882

Дата смерти

15.01.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурлюк, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1898 по 1899
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1902 по 1905
Мюнхен, Германия
Место жительства
С 1905 по 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.01.1967
Нью-Йорк, США
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