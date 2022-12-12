Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Семен Отец Ольги

Мать: Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Артемьев Симеон Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Архипович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Прасковья Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Архипович

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Акулина Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Архипович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Артемьев Хрисанф Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Архипович

Место жительства
09.10.1858 ст.
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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