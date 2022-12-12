Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Семен Отец Ольги
Мать: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Артемьев Симеон Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Архипович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Прасковья Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Архипович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Акулина Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Архипович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Артемьев Хрисанф Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Архипович
Место жительства
09.10.1858 ст.
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно