Лаштаев Казьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Лаштаев Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаштаев Иван Кузмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Кузминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Кузминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно