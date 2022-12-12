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Лаштаев Казьма Иванович

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Место рождения

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Лаштаев Иван Васильевич

Мать: не указана

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаштаев Иван Кузмич

Мать ребёнка: не указана

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Кузминична

Мать ребёнка: не указана

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаштаев Василий Кузмич

Мать ребёнка: не указана

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Кузминична

Мать ребёнка: не указана

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаштаев Виктор Кузмич

Мать ребёнка: не указана

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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