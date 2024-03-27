Рахимова Женжебану (Энжебану) Насретдиновна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Абсалямова Минникамал (Минкамал) Фатхулловна
Отец ребёнка: Хусаинов Фатхулла Гиззатуллович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Усманова Марвар Нигматовна
Отец ребёнка: Рахимов Нигмат Хасиятуллович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Рахимов Зиннат Нигматович
Отец ребёнка: Рахимов Нигмат Хасиятуллович
Рождение ребёнка
15.03.1933
Дочь: Усманова Галия Нигматовна
Отец ребёнка: Рахимов Нигмат Хасиятуллович
Рождение ребёнка
25.03.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рахимов Нигмат Хасиятуллович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно