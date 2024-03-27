Рахимова Женжебану (Энжебану) Насретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова Женжебану (Энжебану) Насретдиновна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1888

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Насретдин

Мать: Садыка

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Абсалямова Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Отец ребёнка: Хусаинов Фатхулла Гиззатуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Усманова Марвар Нигматовна

Отец ребёнка: Рахимов Нигмат Хасиятуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Сын: Рахимов Зиннат Нигматович

Отец ребёнка: Рахимов Нигмат Хасиятуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1933

Дочь: Усманова Галия Нигматовна

Отец ребёнка: Рахимов Нигмат Хасиятуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Нигмат Хасиятуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно

Муж: Хусаинов Фатхулла Гиззатуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Фатхулла Гиззатуллович

Смерть
1984
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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